Son Dakika Haberleri: Başkentte Yangın

Başkentte Yangın

1 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki su kaydırağı tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Başkentte Yangın, System.String[]
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki su kaydırağı tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ihlamur Vadisi'nde bulunan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken tesisin soyunma kabinlerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Keçiören, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nissan'ın Eski CEO'su Kefaletle Serbest Bırakıldı CHP'den Biji Mansur Yazısına Suç Duyurusu: Yazıyı Yazan Gökçek'le Çalışmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:54:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]