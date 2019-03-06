Başkentte Yangın
1 saat önce
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki su kaydırağı tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Ankara
'nın Keçiören
ilçesindeki su kaydırağı tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ihlamur Vadisi'nde bulunan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken tesisin soyunma kabinlerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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