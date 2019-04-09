Son Dakika Haberleri: Başkentte Yangın

Başkentte Yangın

1 saat önce

Çankaya'da 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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Çankaya'da 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 7 katlı bir binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:22 Kaynak: AA

İtfaiye, Çankaya, Güncel
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