Başkentte Yangın
1 saat önce
Çankaya'da 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Çankaya
'da 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı'nda 7 katlı bir binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis
ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:22 Kaynak: AA
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