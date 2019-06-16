Başkentte yangın
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Ankara'da bir esnaf lokantası, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:40 Kaynak: AA
'da bir esnaf lokantası, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ Anafartalar Mahallesi
Eşdost Sokak üzerinde bulunan bir esnaf lokantasında yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi.
Lokantanın bitişiğindeki büfeye de sıçrayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangından dolayı lokanta kullanılamaz hale geldi, büfede ise maddi hasar oluştu.
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