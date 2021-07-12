Başkentte yapılan devriye ve yol kontrol uygulamalarında uyuşturucu suçundan 12 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu ticaretlerini ve faaliyetlerini önlemeye yönelik gerçekleştirilen devriye ve yol kontrol uygulamalarında 12 kişiye adli işlem uygulanırken çok sayıda ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretlerini ve faaliyetlerinin önlemeye yönelik 2 farklı ilçede gerçekleştirdiği çeşitli yol kontrol ve devriye uygulamalarında şüpheli görülen 12 kişiye adli işlem uygularken, çok sayıda ve miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli görülen araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Ekipler, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesinde şüpheli gördükleri ve park halinde duran bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan E.A., Ö.Y.A. ve B.N.K. adlı şahısların üzerinde yapılan aramalarda 12 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma devriyesinde durdurulan araçtan extacy haplar çıktı

Jandarma ekipleri, Altındağ ilçesi Gicik Mahallesi'ndeki devriyesi sırasında şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan O.K. ve G.E. adlı şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan arama sonucunda 6 adet extacy hap ele geçirildi.

Yol kontrol uygulamasında yapılan aramada üzerinden uyuşturucu çıktı

Ekipler, Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol Noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yaptıkları kimlik kontrolü esnasında şüpheli hareketler sergileyen A.Ş.'nin üstünü aradı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden çıkan 2 gram metamfetamine el konuldu.

Aynı yerde yapılan farkı bir uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan S.A., M.Z., E.E. ve R.Ş. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Üzerlerindeki 100 grama yakın bonzaiyle yakalandılar

Jandarma Ekipleri Altındağ Karapürçek Mahallesindeki devriyesinde şüpheli gördükleri 2 şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahıslar, kaçmaya başlayınca ekipler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şahıslar, yapılan kısa takibin ardından yakalandı. Yakalanan H.Ö. ve Ç.E.Y.'nin yapılan üst aramasında 94.5 gram bonzai ele geçirilmiştir.

Bahse konu beş olayda uyuşturucu maddelere el konulduğu, toplamda da 12 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. - ANKARA