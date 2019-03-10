Son Dakika Haberleri: Başkentte Yarın Bazı Yollar Araç Trafiğine Kapatılacak

Başkentte Yarın Bazı Yollar Araç Trafiğine Kapatılacak

5 dakika önce

MHP tarafından Etimesgut'ta gerçekleştirilecek Seçim İletişim Merkezi (SKM) açılışı nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Başkentte Yarın Bazı Yollar Araç Trafiğine Kapatılacak, System.String[]
MHP tarafından Etimesgut'ta gerçekleştirilecek Seçim İletişim Merkezi (SKM) açılışı nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi'nde katılacağı SKM açılışı nedeniyle, Öğretmenler sokağı (Hikmet Özer Caddesi kesişimi ile Şehitler Caddesi kesişimi arası), 2092. sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası), 2093. Sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası) ile bu sokaklara açılan cadde ve sokaklar saat 11.00'den etkinlik sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı

Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı 157 Kişiye Mezar Olan Uçağın Çakıldığı Yerden İlk Görüntü Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:30:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Yarın Bazı Yollar Araç Trafiğine Kapatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]