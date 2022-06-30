Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde ev ve işyerlerinin alt katlarında su baskınları yaşandı. Ani su baskınının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay'ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Keçirören'de 21 yaşındaki bir genç kızımızı maalesef hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımız da kayıp olarak aranıyor." dedi.

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.