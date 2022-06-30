Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor

30.06.2022 20:11

Ankara Valiliği tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası kentte birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Keçiören'de bir binanın bodrum katının da su ile dolması sonucu 21 yaşındaki genç kız yaşamını kaybederken, kayıp bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

Son Dakika: Ankara Keçiören'de selde bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişi ise aranıyor

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde ev ve işyerlerinin alt katlarında su baskınları yaşandı. Ani su baskınının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay'ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son Dakika: Ankara Keçiören'de selde bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişi ise aranıyor

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Keçirören'de 21 yaşındaki bir genç kızımızı maalesef hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımız da kayıp olarak aranıyor." dedi.

Son Dakika: Ankara Keçiören'de selde bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişi ise aranıyor

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Son Dakika: Ankara Keçiören'de selde bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişi ise aranıyor
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Son Dakika Güncel Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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