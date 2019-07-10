Son Dakika Haberleri: Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
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Başkentte yaya geçitleri yenileniyor

58 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinde hem sürücülerin hem de yayaların geçişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için yaya geçitlerini yeniden boyuyor.

Başkentte yaya geçitleri yenileniyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinde hem sürücülerin hem de yayaların geçişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için yaya geçitlerini yeniden boyuyor.

Büyükşehir Belediyesi çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki yaya geçitleri daha belirgin olması için çift kompenantlı boya ile boyandı. Mevsimsel şartlara karşı dayanıklı olan boyalarla yaya geçitlerini boyayarak, yayaların gidiş ve gelişlerinin düzenli olmasını sağlayacak işaretler de konuluyor. Trafiği aksatmamak için çalışmalarını gece saatlerinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'dan sonra Sıhhıye ve ana arterlerde de yaya geçitlerini boyamaya devam edecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
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