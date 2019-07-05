Son Dakika Haberleri: Başkentte yaz etkinlikleri başlıyor
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Başkentte yaz etkinlikleri başlıyor

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta sonu "Yaz Şenlikleri" adı altında etkinlikler düzenlenecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta sonu "Yaz Şenlikleri" adı altında etkinlikler düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki Gençlik Parkı'nda başlayan şenliklerin ikincisi 6-7 Temmuz'da Altınpark'ta yapılacak.
Konser, animasyon gösterisi ve çeşitli yarışmalardan oluşan etkinlikler, her hafta sonu belediyeye ait rekreasyon alanları ile parklarda 19.00-21.00 saatlerinde düzenlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Ankara Kalesi'nde cumartesi günleri konser verecek.
Mehteran Takımı, ilk gösterisini 6 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:28 Kaynak: AA
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