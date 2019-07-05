Başkentte yaz etkinlikleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından her hafta sonu "Yaz Şenlikleri" adı altında etkinlikler düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki Gençlik Parkı
'nda başlayan şenliklerin ikincisi 6-7 Temmuz'da Altınpark'ta yapılacak.
Konser, animasyon gösterisi ve çeşitli yarışmalardan oluşan etkinlikler, her hafta sonu belediyeye ait rekreasyon alanları ile parklarda 19.00-21.00 saatlerinde düzenlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Ankara Kalesi'nde cumartesi günleri konser verecek.
Mehteran Takımı, ilk gösterisini 6 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.