Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı - Son Dakika
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Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı

6 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir termal su kaynağı bulundu.

Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir termal su kaynağı bulundu.

Belediye ekiplerince terminal binası önünde yapılan sıcak su sondaj çalışmalarında, 750 metre derinlikte yaklaşık 77 derece sıcaklığa sahip termal suya ulaşıldı.

Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Belediye Meclis üyeleri, sondaj çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Acar, çıkarılan suyun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Yaklaşık bir aydır bu bölgede çalışma yapılıyordu. Bugün itibarıyla kompresör temizliğine başlandı. Kuyu temizliğinin ardından debi ölçümü yapılacak." dedi.

Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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