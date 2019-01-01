Başkentte Yeni Yıl Kutlamaları - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
47 dakika önce
Ankaralılar, 2019 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.
Ankaralılar, 2019 yılına Kızılay
Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.
Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe Güvenpark ve çevresinde kalabalıklar oluşturdu.
Kalabalık yeni yıla adım atıldığında müzik eşliğinde eğlendi.
Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişek attı.
Başkentin eğlence mekanlarında da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: AA
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