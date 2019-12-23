Başkentte yılbaşı öncesi narkotik operasyonları hız kazandı - Son Dakika
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Başkentte yılbaşı öncesi narkotik operasyonları hız kazandı

6 saat önce

Başkentte narkotik ekiplerince son bir haftada düzenlenen ve 247 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 8 kilo 400 gram skunk, 18 kilo 25 gram esrar, 12 bin 700 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi.

Başkentte yılbaşı öncesi narkotik operasyonları hız kazandı, System.String[]

Başkentte narkotik ekiplerince son bir haftada düzenlenen ve 247 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 8 kilo 400 gram skunk, 18 kilo 25 gram esrar, 12 bin 700 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde düzenledikleri operasyonlarda 247 zanlıyı yakaladı.

Operasyonlarda, 8 kilo 400 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 18 kilo 25 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 1 kilo 500 gram afyon sakızı ve 12 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan 35'i, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kalp hastası uyuşturucu satıcısı tekrar gözaltına alındı

Daha önce 14 bin uyuşturucu hap ile yakalanan ve kalp hastalığı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen H.Ş, başkentteki operasyon sırasında bu kez de 5 kilo 700 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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