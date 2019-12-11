Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Başkentte son bir haftada düzenlenen, 4 kilogram skunk ve 38 bin 900 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 45 şüpheli tutuklandı.

Başkentte yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Başkentte son bir haftada düzenlenen, 4 kilogram skunk ve 38 bin 900 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 45 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, son bir hafta içerisinden düzenledikleri operasyonlarda, 4 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 38 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirirken, gözaltına alınan 45 zanlı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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