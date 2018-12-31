Başkentte Yılbaşı Tedbirleri

Ankara Valiliğince, yeni yıl kutlamalarına ilişkin tedbirler kapsamında umuma açık eğlence, istirahat yerleri ve alışveriş merkezlerinde güvenlik tedbirleri artırılacak.

Ankara Valiliğince, yeni yıl kutlamalarına ilişkin tedbirler kapsamında umuma açık eğlence, istirahat yerleri ve alışveriş merkezlerinde güvenlik tedbirleri artırılacak.



Ankara Valiliğinden yılbaşı güvenlik tertip ve tedbirlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde, işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre, polis ve jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacak.



Yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti icra edilecek ve alınan tedbirler 2 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar aksamadan uygulanacak.



Havaalanı, tren garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, metro, Ankara Şehirlerarası Terminali'nde (AŞTİ) güvenlik birimleri yaya ve motorlu devriyelerle devriye görevi yapacak.



Şehir içinde ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ve timlerinin sayıları artırılacak ve vatandaşların hizmetlerine hazır hale getirilecek. Ankara'yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecek. Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecek.



"112 Acil", "155 Polis" ve "156 Jandarma" imdat telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecek.



Alışveriş merkezlerinde güvenlik artılacak



Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacak.



Alışveriş merkezleri ve diğer alışveriş alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacak. Umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin işletmecilerine gerekli tebligat yapılarak, bu yerlerde özel güvenlik görevlisi bulundurmak başta olmak üzere kendi güvenlik tedbirlerini almaları sağlanacak.



Merkez ilçeler yanında diğer ilçelerde kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak, eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak.



Trafiğe kapatılacak sokaklarda arama



Trafiğe kapatılacak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na giriş yolları, Güvenpark havuz çevresi uygun bir mesafeden bariyerlerle koruma altına alınacak ve girişlerde noktalar oluşturularak arama ve kontroller yapılacak.



Araç trafiğine kapatılacak Bahçelievler 7, Tunalı Hilmi ve Filistin caddelerine açılan sokaklarda arama ve kontrol yapılacak şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.



Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarınca, özellikle alışveriş ve eğlence mahalleri ile diğer umuma açık alanlarda denetimler etkin şekilde yapılacak.



İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacak.



Acil müdahale ekipleri oluşturulacak



Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olacak, sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak ve acil müdahale ekipleri oluşturacak.



Devlet hastaneleri acil servisleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar, ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak, acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatlar hizmete hazır hale getirilecek.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yoğunlaştırılmış denetimlerde bulunacak. Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri de her an müdahaleye hazır olacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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