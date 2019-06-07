Son Dakika Haberleri: Başkentte yıpranan sokak tabelaları yenileniyor
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Başkentte yıpranan sokak tabelaları yenileniyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince mahalle, bulvar, cadde ve sokaklardaki yıpranan tabelaların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Başkentte yıpranan sokak tabelaları yenileniyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesince mahalle, bulvar, cadde ve sokaklardaki yıpranan tabelaların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından mahalle, bulvar, cadde ve sokaklardaki yıpranan tabelaların yenilenmesi ve bakımlarının yapılması için 7 ekip görevlendirildi.
Bu kapsamda, Ankara'nın merkez ilçeleri başta olmak üzere 25 ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler, günde ortalama 10-15 yeni tabela direğinin montajını gerçekleştiriyor.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda eskiyen tabela ve direklerini boyayan ekipler, ekonomik ömrünü tamamlayanları da yenileriyle değiştiriyor.
Numarataj Şube Müdürlüğü verilerine göre, Başkentte bin 421 mahalle, 150 bulvar, 10 bin 700 cadde, 31 bin sokak ve 9 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor.
Yetkililer, kentsel dönüşüm projeleri ve yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla bu sayının arttığına işaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Güncel
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