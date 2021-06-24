Başkentte YKS'ye girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

Sınava girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenler, sınav belgelerini göstererek, toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınav tarihlerinde, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray 06.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.

Başkentte, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( YKS ) girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak.

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