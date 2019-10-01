Son Dakika Haberleri: Başkentte yoksul ailelerin çocukları için resim sergisi
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Başkentte yoksul ailelerin çocukları için resim sergisi

1 saat önce

Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma Derneğince, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere mensup çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla için resim sergisi düzenlendi.

Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma Derneğince, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere mensup çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla için resim sergisi düzenlendi.

Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen resim sergisi Büyükşehir Belediye Galerisi'nde sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Dernek Başkanı Nesrin Taner, yaptığı açıklamada, derneği, yoksul çocuklara yardım etmek için 2017 yılında açtıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımız için 3 yıldır sergi açıyoruz. Sergilerimize de yoğun talep oluyor. Sanatçı arkadaşlarımız sergimize katılarak destek veriyor. Şu anda 135 sanatçıyla bu sergiyi açtık. Resimlerimizi yapanlar arasında ünlü isimler de bulunuyor. Serginin geliriyle yoksul çocukların kışlık ihtiyaçlarını, mont, bot ve eğitim araç gereçleri gibi okul müdürlüklerinden listeler doğrultusunda elimizden geldiğince karşılıyoruz. Sergimizde, yağlı boya, kara kalem, sulu boya tabloları, ebru çalışmaları, hat çalışmaları, tezhip sanatı, el işleri yer alıyor. Sanatçı arkadaşlarımız el verdiler, umut oldular. Sergimiz 7 Ekim'e kadar açık olacak."

Sergiye katılan Memik Kibarkaya da alaylı bir ressam olduğunu, eserini satarak yoksul çocuklara yardım etmek istediğini söyledi.

Başkentte yoksul ailelerin çocukları için resim sergisi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:29 Kaynak: AA
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