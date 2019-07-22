Son Dakika Haberleri: Başkentte yol çizgisi çalışması
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Başkentte yol çizgisi çalışması

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı yerlerinde yol, asfalt, yaya geçidi ve okul oyun alanlarına çizgi çalışması yapıldı.

Başkentte yol çizgisi çalışması, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı yerlerinde yol, asfalt, yaya geçidi ve okul oyun alanlarına çizgi çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkentteki çeşitli yol ve alanlara nisan, mayıs ve haziran aylarında 65 bin metrekarelik yol çizgisi çekildi.
Ayrıca Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 35 okulda 240 oyun alanı, 6 bin metrekarelik okul sıra çizgisi ve otopark çizgi çalışması yapıldı.
Yaz tatili süresince mahalleler ve okul bahçelerindeki çizgi çalışmalarına devam edilecek.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:37 Kaynak: AA
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