Son Dakika Haberleri: Başkentte Yol Ortasına Yatan Kişi Zor Anlar Yaşattı

Başkentte Yol Ortasına Yatan Kişi Zor Anlar Yaşattı

1 saat önce

Ankara'da bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu.

Ankara'da bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu.

Altındağ'ın Anafartalar Mahallesi, Çankırı Caddesi'nde bir kişi yolun ortasında yaklaşık yarım saat yattı.

Yerde yatan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiyi son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı.

Çevredeki vatandaşların yerde yatan kişiyi yoldan kaldırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Yoldan kalkmak istemeyen alkollü kişi, bir süre sonra yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu, daha sonra tekrar yol ortasına yattı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ambulansa binmesi için kişiyi ikna etmeye çalışan sağlık ekiplerinin girişimleri bir müddet sonuçsuz kaldı.

Sedyeye zorla bağlanan alkollü kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:49 Kaynak: AA

Çankırı, Anafartalar Mahallesi, Altındağ, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?

AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara'da Mansur Yavaş Önde Gidiyor İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 06:59:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Yol Ortasına Yatan Kişi Zor Anlar Yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]