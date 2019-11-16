Başkentte yol yapım çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin trafiğini rahatlatmak için yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin kuzey-güney, doğu-batı aksında alternatif güzergahlarla kent trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

Ekim ayında yapımına başlanan Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Ertuğrul Caddesi-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı bağlantı yolu tamamlanarak trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi bu hattaki çalışma ile İstanbul yolu trafiğinin yoğunluğunu azaltmayı ve Ayaş Kavşağı'nı kullanan sürücüler için de kolaylık sağlanmasını hedefliyor.

Asfalt serimi tamamlanan yollarda da kaldırım çalışmalarına hız verilecek.