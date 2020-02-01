Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Meriç G. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

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