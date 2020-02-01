Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

6 saat önce

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı, System.String[]

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde seyreden Meriç G. idaresindeki 06 HS 892 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.B'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Meriç G. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

S.B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Karakeçili, Keçiören, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Eyüpsultan'da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı
Yerli otomobili bir de böyle görün İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:21:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]