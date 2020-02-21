Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/ PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankara, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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