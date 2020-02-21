Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/ PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahların kaydını tutmadığı ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti