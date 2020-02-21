Başkentte YPG/PKK'lı 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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