Başkentte "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi" yapıldı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından, Ankara'da "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi" düzenledi.

Anadolu Meydanı'nda toplanan kadınlar ellerinde, "Hayatın her alanında eşitiz", "Gündüz kuşağı programları kadını uyuşturuyor", "Ucuz, güvenli, devlet eliyle kreş hizmeti" yazılı dövizler taşıdı.

"Bu toprakların kadınları güçlüdür." vurgusu yapılan mitingde, kadınların çalışması, üretmesi ve yükselmesinin Türkiye'yi de yükselteceği belirtildi.

Miting alanında müzik eşliğinde dans eden kadınlar, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.