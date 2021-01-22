Ankara'da 36 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 36 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak giriş yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Gölbaşı ve Altındağ ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 35 Afganistanlı ile 1 Pakistanlı olmak üzere yabancı uyruklu toplam 36 kişi yakalandı. Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.