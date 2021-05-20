Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Başkentte ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal'inde (AŞTİ) uygulama gerçekleştirdi.
Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı.
Yabancı uyrukluların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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