Başkentte yurda yasa dışı yollarla giren 32 Afganistanlı yakalandı - Son Dakika

Başkentte 3 noktada yapılan uygulamalarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Altındağ ve Gölbaşı ilçeleri ile AŞTİ'de uygulama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Afganistan uyrukluların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.