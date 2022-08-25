Yurtdışından getirttiği malzemelerle kırmızı reçeteli ilaç üreten şahıs yakalandı - Son Dakika
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Yurtdışından getirttiği malzemelerle kırmızı reçeteli ilaç üreten şahıs yakalandı

25.08.2022 14:34

Başkentte, yurt dışından isimsiz kargoyla getirttiği malzemelerle sentetik ecza maddesi ürettiği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Başkentte, yurt dışından isimsiz kargoyla getirttiği malzemelerle sentetik ecza maddesi ürettiği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.T. isimli bir şahsın yurt dışından isimsiz kargo yoluyla getirdiği malzemelerle 'sentetik ecza' olarak bilinen ve satışı 'kırmızı reçeteye' tabi olan ilaçları ürettiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.T.'nin Sincan ilçesinde bulunan ikametine düzenledikleri operasyonda şeffaf kilitli poşetler içerisinde bağımlılık etkisi bulunan 1 kilo 289 gram toz madde ve bu maddelerin içerisine doldurulduğu toplam 2 bin 822 adet doluma hazır boş kapsülü ele geçirdi.

Malzemeleri Hollanda ve Çin'den sipariş ettiği öğrenildi

Yakalanarak gözaltına alınan E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak için Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli şahsın ilacı üretmek için tedarik ettiği kapsülleri Çin'den, toz maddeyi ise Hollanda'dan getirttiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler Narkotik Şube Müdürlüğünde basın mensuplarına sergilendi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurtdışından getirttiği malzemelerle kırmızı reçeteli ilaç üreten şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurtdışından getirttiği malzemelerle kırmızı reçeteli ilaç üreten şahıs yakalandı - Son Dakika
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