Başkentte yürüyen merdivenler renkli ışıklarla aydınlatılıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kentteki yürüyen merdivenler renkli ışıklarla aydınlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik ömrünü tamamlayan ya da çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığının yeni uygulamasıyla, yaya alt ve üst geçitlerinde bulunan yürüyen merdivenler renkli ışıklarla aydınlatılarak yaya güvenliğini sağlamak ve estetik bir görüntü elde etmek amaçlanıyor. Led ışıklarla aydınlatılan yürüyen merdivenler daha görünür hale getirilmesiyle hava karardıktan sonra yaşanabilecek kazaların önlenmesi hedefleniyor.

İlk olarak HAVAŞ, YDA, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi önünde bulunan 8 yürüyen merdivene takılan led ışıkların, kent genelinde 30 noktaya daha ulaştırılarak yaygınlaştırılması planlanıyor.