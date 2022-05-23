Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı - Son Dakika
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Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı

23.05.2022 10:49

- Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı Başkentte uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 391 kişiden 50'si tutuklandı.

- Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı

ANKARA - Başkentte uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 391 kişiden 50'si tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Mayıs tarihlerinde Ankara geneli uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan 391 şahıstan 50'si tutuklanırken yapılan aramalarda 4 bin 600 gram esrar, 540 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 340 gram kokain, 2 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı - Son Dakika


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