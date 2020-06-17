Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi.

Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.

Alınan bilgiye göre, Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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