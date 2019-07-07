Başkentte zincirleme kaza: 3 ölü
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ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, 4 otomobil ile çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:52 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Elmadağ
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, 4 otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ankara- Kırıkkale
yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden Gani Yalçınkaya'nın (63) kullandığı 06 COM 10 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, Kürşat Çağrı Özsaray (32) yönetimindeki 06 GD 6677 plakalı otomobille çarpıştı. Yalçınkaya'nın kontrolünden çıkan otomobil, daha sonra sürücülerinin ismi bilinmeyen 06 BK 0112 ve 06 NH 376 plakalı otomobillere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gani Yalçınkaya ile araçtaki Halime Yalçınkaya ve diğer sürücü Kürşat Çağrı Özsaray'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedenleri, araçlardan çıkarılıp, Elmadağ Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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