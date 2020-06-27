Başkentte zincirleme kaza; 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

Başkentte zincirleme kaza; 4 araç birbirine girdi

Başkentte Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında korkulan olmadı.

Başkentte Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında korkulan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Zincirleme kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırlarında bulunan Havalimanı yolu istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kazada 4 araç birbirine girdi ilk belirlemelere göre araçta bulunan sürücü ve yolculardan yaralanan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Havaalanı yolu istikametinde yoğun bir trafik oluştu. Kaza yerine gelen trafik polisleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araç sürücüleri kaza tespit tutanağı tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yürür vaziyette olamayan iki araç ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Sıkışan trafik ise bir süre sonra normale döndü. - ANKARA

Esenboğa Havalimanı, Ankara, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte zincirleme kaza; 4 araç birbirine girdi - Son Dakika
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