Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinden Sıhhiye istikametine giderken Atatürk Bulvarı Yargıtay binasının önünde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AFE 894 plakalı otomobil, Yasin T. idaresindeki 06 T 1296 plakalı ticari araca arkadan çarptı.



O sırada yoldan geçen 06 ALS 17 ve 35 JC 663 plakalı otomobiller de duran araçlara çarparak kazaya karıştı.



Ağaca çarpan ticari otomobilin sürücüsü ile 06 ALS 17 plakalı otomobilde bulunan Abdullah Mert G. yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.



Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazadan dolayı Çankaya-Sıhhiye istikameti Atatürk Bulvarı Yargıtay binası önünde trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.



Kazada hasar gören araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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