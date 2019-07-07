Son Dakika Haberleri: Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü
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Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü

7 dakika önce

Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü, System.String[]
Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesinde Kırıkkale istikametine giden Gani Yalçınkaya'nın kullandığı 06 COM 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Yalçınkaya idaresindeki otomobil, karşı şeritte seyir halinde bulunan Engin Can Demirtaş'ın kullandığı 06 NH 376 ile Ramazan Yıldız idaresindeki 06 BK 0112 plakalı otomobillere çarptıktan sonra Kürşat Çağrı Özsaray'ın kullandığı 06 GD 6677 plakalı araca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
Kazada ağır yaralanan Kürşat Çağrı Özsaray, Gani Yalçınkaya ile Halime Yalçınkaya'nın hastanede öldüğü öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Ankara-Kırıkkale kara yolu, temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Kırıkkale, Elmadağ, Güncel
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