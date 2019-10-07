Son Dakika Haberleri: Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

12 dakika önce

Ankara'da tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara'da tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden Tuncay Ayvaz yönetimindeki 54 H 2047 plakalı tır, Siteler mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Sedat Göçeri'nin kullandığı 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın kontrolünü kaybeden Göçeri, önünde seyreden kardeşi Birol Göçeri yönetimindeki 06 BP 1026 otomobile çarptı.

Kaza sonrası Sedat Göçeri'nin kullandığı otomobil refüje çıkarken araçlarda bulunan Zeynep Turunç, Necla Göçeri, Caner Göçeri (3) ve Kazım Göçeri (4) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikametinin tek şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ankara, Göçeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:35 Kaynak: AA
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