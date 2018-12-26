Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
37 dakika önce
Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Ankara
genelinde dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu. Yenimahalle
ilçesinden Ulus
istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:13 Kaynak: AA
Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım
3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde