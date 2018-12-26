Son Dakika Haberleri: Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı (2)

Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı (2)

1 saat önce

Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ankara genelinde dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.

Yenimahalle ilçesinden Ulus istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:58 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım 3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı

Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 22:28:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]