Son Dakika Haberleri: Başkentte Zorla Çalıştırılmak İstenilen Göçmenler Kurtarıldı

Başkentte Zorla Çalıştırılmak İstenilen Göçmenler Kurtarıldı

22 dakika önce

İş vaadiyle getirildikleri Türkiye'de gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin Ankara'da düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Başkentte Zorla Çalıştırılmak İstenilen Göçmenler Kurtarıldı, System.String[]
İş vaadiyle getirildikleri Türkiye'de gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin Ankara'da düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki gece kulübünde aralarında yabancıların da bulunduğu kadınların çalıştırılmaya zorlandığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine gece kulübüne operasyon düzenleyen ekipler, çoğunluğu Ukrayna ve Rusya'dan getirilen 66 kadını kurtardı.

Soruşturma kapsamında 3 işletmeci gözaltına alındı.

Türkiye'ye "halka ilişkiler uzmanı" ya da "dansçı" olarak çalıştırılma vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Güncel
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