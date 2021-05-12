Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi - Son Dakika

Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde kabirleri ziyaret etti.

Erken saatlerden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti, kabirlerin bakımını yaptı.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığının önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen öğretmen Yusuf Elitaş'ın babası Hasan Elitaş, oğlunun yokluğunun tarifinin zor olduğunu belirterek, "Şehit yakını olmak, şehit babası olmak gururlu bir şey. Mekanları cennet olsun buradakilerin ve tümünün. Sözün bittiği yer." diye konuştu.

Elitaş, oğlunun 15 Temmuz gecesi saat 23.00'te eşinin "gitme" ısrarlarına rağmen komşusunu da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğini anlatarak, "Sabah 04.00'te, sabah namazından sonra aramaya başladık. Numune Hastanesine getiriyorlar, morga koyuyorlar. Kendisini morgda bulduk. Bu sene 5. senesi, böyle gidip geliyoruz buraya. Allah'ım vatanımıza zeval vermesin. Onlar vatanları için gittiler, hiçbir gayeleri yoktu başka. Cümlesine rahmet diliyoruz. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba nedeniyle şehit olan İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan ve çocukları Recai, Tuana Sıla ve İnci de şehitliğe gelerek mezarın bakımını yaptı.

Şehit babasına özlemini dile getiren Tuana Özkan, babasının 5 yıldır yanında olmadığını, onunla bayramlaşamadığını söyledi.

Şehit yakınları kısıtlamalardan muaf

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.