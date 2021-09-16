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Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu - Son Dakika

Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu

16.09.2021 15:04
Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu, System.String[]

Adana'nın sesini başkente duyurmayı ve devlet büyüklerini ilçelere davet ederek sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen Başkentteki Adanalılar Derneği'nin bu ayki hizmet durağı Aladağ oldu.

Adana'nın sesini başkente duyurmayı ve devlet büyüklerini ilçelere davet ederek sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen Başkentteki Adanalılar Derneği'nin bu ayki hizmet durağı Aladağ oldu.

Aladağ Belediyesi Konferans Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını Başkent Adanalılar Platform Başkanı Fatih Bayhan yaptı. Bayhan, yıllardır Ankara'da Adana lobisi oluşmasının özlemini yaşadıklarını vurgulayarak, bu özlemin hayal olmaktan çıktığını dile getirdi. Bayhan, "Lobi mantığı çerçevesinde; önce üst düzey bürokratlarla bir araya gelip, Ankara'da yaşayan Adanalılar olarak hizmete hazır olduğumuzu söyledik. Sonra da yayla sezonu olması nedeniyle ilk ziyaretimizi Pozantı'ya gerçekleştirdik. Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı oldukça verimli geçti. Çalışmalarımız nedeniyle bize destek olan devlet büyüklerimizle, ziyaretimiz esnasında bize yakın ilgi gösteren yöre halkına teşekkür ederiz. Bu ay Aladağ'dayız. Gelecek ay, yine Adana'mızın ilçelerinden birinde olacağız" dedi.

"Devletimiz güçlüdür"

Toplantıya "Onur Konuğu" olarak davet edilen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, ilçeye ikinci kez geldiğini belirterek, "Geçen ayki ziyaretimi yangın nedeniyle gerçekleştirmiştim. O gün acımız tazeydi. Ama devletimizin şefkatli eli, vatandaşlarımızın zarar gören tüm noktalarına dokunmaya çalıştı. Devletimiz güçlüdür. Yangın ve sel felaketi yaşayan ülkemizin tüm acılarını el birliğiyle saracağız" diye konuştu.

Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için bakanların sürekli arazide çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Demirtaş, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Yangın ve selden etkilenenlerin acılarını hafifletip, yaralarını sarmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Evi yanan, yıkılanların evleri, hayvanı zarar görenlerin hayvanları en kısa zamanda sahiplerine teslim edilecek."

Aladağ'da saf ve temiz Anadolu insanını görmekten mutluluk duyduğunu, ilçenin muhteşem doğası ile sıcakkanlı insanlarından çok etkilendiğine vurgu yapan Demirtaş, Adanalılar'ın fahri hemşehrisi olmak istediğini söyledi. Demirtaş'ın konuşması dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Ankara'daki Adanalılar'ın yeni adresi

Adanalılar Derneği Başkanı Yunus Sakarya da konuşmasında, Ankara ile Adana arasındaki mesafeyi kaldırmak için yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Lobi faaliyeti güç birliğiyle oluşur. Ankara'da güçlü bir lobi için hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Dayanışma ile tüm sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Başkente eğitim için gelen gençlerimize sahip çıkmak, onlara kol kanat germek de görevlerimiz arasındadır. Kapımız tüm hemşehrilerimize açıktır. Önümüzdeki aylarda Ankara'da yapmayı planladığımız festival tadındaki etkinlikler için çalışmalarımız sürüyor. Sürprizlerimize hazırlıklı olun."

"Aladağ'da yeni bir Adana görünüyor"

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de, "Ankara'daki hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluyuz. Bugün, burada Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş ile birlikte, Aladağ'ın sorunlarıyla, devlet yardımlarını konuşma fırsatı bulduk. Bu buluşma, Aladağ ve Adana için önemli bir girişimdir. Başta bakan yardımcımız Demirtaş Bey olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Aladağ'da yeni göreve başlayan Kaymakam Berker Çırak da, ilçede yaşanan sorunların devlet- millet elbirliğiyle çözüleceğine inandığını kaydetti.

Toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş'ın "Fahri Adanalı" ilan edilmesiyle sona erdi. - ADANA

Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu
Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu
Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu

Yevgeniy Ziniçev, Ankara, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu - Son Dakika


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