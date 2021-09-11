Başkentteki aile içi silahlı yaralanma olayına tanık olan çevre esnaf korku dolu o anları anlattı - Son Dakika

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmada damat, eşini silahla yaralamıştı. Kızının vurulduğunu gören baba ise damadını elindeki pompalı tüfekle ateş ederek kovalamıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan korku dolu anlara şahit olan çevre esnaf ise o anları İHA'ya anlattı.

Edinilen bilgilere göre, Harun K., kayınpederi Turan Halatlı ile henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü sokakta tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesine engel olmak isteyen Tuğba K., kavgayı ayırmak için eşi ile babasının aralarına girince, Harun K., kendisini sakinleştirmeye çalışan eşine ateş etmeye başlamıştı. Bacaklarından yaralanan talihsiz kadın kanlar içerisinde yerde kalırken, kızını o halde gören baba Turan Halatlı eline aldığı pompalı tüfekle Harun K.'nin arkasından ateş etmişti. Facia gibi olaya şahit olan bakkal Hür Kıraç ise o anları anlattı.

"Adamın kadının bacağına 3 el ateş ettiğini gördüm"

Harun K'nin suç işlerken kullandığı silahı kaçtığı esnada çöpe attığını söyleyen esnaf Kıraç, "Kadın adamın arkasından sarılıyordu bir şey yapmasın, kayınbabasıyla vuruşmasın diye. Kadın adamı bırakmayınca, adamın kadının bacağına 3 el ateş ettiğini gördüm. Bir tane de yere sıktı. Sonra kadının babası pompalı tüfekle, abisi de kılıç gibi bir şeyle geldi. Babası onu kovalarken damat, babasına da iki kere isabetsiz ateş etti. Babası da damadına ateş etti. Sonra adam aşağı doğru kaçıp, silahı çöpe atmış. Sonrasında polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı hastaneye götürüldü Herkes yaralının başına toplantındı. İlk müdahale yapıldı, ambulansla götürüldü. Polisler de soruşturma yaptı" dedi.

Öte yandan, yaralı Tuğba K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Harun K., Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Harun K. ve kayınpederi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Olayla ilgili incelemelerin ve soruşturmaların devam ettiği belirtildi. - ANKARA