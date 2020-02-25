Başkentteki binanın zemin katı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede sabah bir binanın zemin katında meydana gelen çökmenin, apartmandaki gider tesisatının değiştirilmesinden kaynaklandığını, kolonlarda herhangi kırılmanın bulunmadığını bildirdi.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, Buharlı Sokak'taki 4 katlı Gül Apartmanı'nın zemin katında meydana gelen çökme sonrası teknik personelle incelemede bulunulduğunu belirtti.

Apartmanın tesisatındaki problemler nedeniyle su tahliyesinin uygun yapılamadığı ve bu hatalardan ötürü dairenin üzerine oturduğu dolguların zarar görmesinden kaynaklı zeminde oturmaların yaşandığını vurgulayan Altınok, "Buna bağlı olarak, duvarların altı boş kalmış ve çatlamalar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

Çökme nedeniyle binanın ana gövdesinin zarar görmediğine işaret eden Altınok, "Binanın kolonlarda da herhangi bir kırılma yok. Bir dairemizin zemin katında çökme var. Nedeni de bina sakinleri tarafından apartmanın gider tesisatının değiştirilmiş olması ve bunun da tam anlamıyla yapılmamış olmasıdır." bilgisini verdi.

Bu değişikliğin, tesisat projesinin müellifine ve belediyeye bilgi verilmeden gerçekleştirildiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, tesisat değişikliği yaptıklarında bina sahibinin haberi olmalı ve projeye uygun tadilat yapılmalıdır. Proje müellifinin de bundan haberi olmalı. Denetimler ve gerekli görülen tadilatlar doğru ve zamanında yapılmazsa zeminde erime ve çürüme yapıyor. Vatandaşımız atık su giderleriyle ilgili de belediyemize gerekli bilgiyi vermelidir."