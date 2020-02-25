Başkentteki binanın zemin katı "su tesisatı" yüzünden çökmüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentteki binanın zemin katı 'su tesisatı' yüzünden çökmüş - Son Dakika

Başkentteki binanın zemin katı "su tesisatı" yüzünden çökmüş

6 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede sabah bir binanın zemin katında meydana gelen çökmenin, apartmandaki gider tesisatının değiştirilmesinden kaynaklandığını, kolonlarda herhangi kırılmanın bulunmadığını bildirdi.

Başkentteki binanın zemin katı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede sabah bir binanın zemin katında meydana gelen çökmenin, apartmandaki gider tesisatının değiştirilmesinden kaynaklandığını, kolonlarda herhangi kırılmanın bulunmadığını bildirdi.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, Buharlı Sokak'taki 4 katlı Gül Apartmanı'nın zemin katında meydana gelen çökme sonrası teknik personelle incelemede bulunulduğunu belirtti.

Apartmanın tesisatındaki problemler nedeniyle su tahliyesinin uygun yapılamadığı ve bu hatalardan ötürü dairenin üzerine oturduğu dolguların zarar görmesinden kaynaklı zeminde oturmaların yaşandığını vurgulayan Altınok, "Buna bağlı olarak, duvarların altı boş kalmış ve çatlamalar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

Çökme nedeniyle binanın ana gövdesinin zarar görmediğine işaret eden Altınok, "Binanın kolonlarda da herhangi bir kırılma yok. Bir dairemizin zemin katında çökme var. Nedeni de bina sakinleri tarafından apartmanın gider tesisatının değiştirilmiş olması ve bunun da tam anlamıyla yapılmamış olmasıdır." bilgisini verdi.

Bu değişikliğin, tesisat projesinin müellifine ve belediyeye bilgi verilmeden gerçekleştirildiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, tesisat değişikliği yaptıklarında bina sahibinin haberi olmalı ve projeye uygun tadilat yapılmalıdır. Proje müellifinin de bundan haberi olmalı. Denetimler ve gerekli görülen tadilatlar doğru ve zamanında yapılmazsa zeminde erime ve çürüme yapıyor. Vatandaşımız atık su giderleriyle ilgili de belediyemize gerekli bilgiyi vermelidir."

Turgut Altınok, Keçiören, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'nun savaş tatbikatı Dynamic Manta-2020, Türkiye'nin de güçlü katılımıyla başladı
Tasarım devi Pininfarina'nın CEO'sundan yerli otomobil için övgü dolu sözler 25 yıldır kola bağımlısı olan adam günde 5 litre kola içiyor Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü

Son Dakika Haberleri
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentteki binanın zemin katı "su tesisatı" yüzünden çökmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]