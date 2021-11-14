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Başkentteki bir mahallede başıboş köpekler, çevre sakinlerini tedirgin ediyor - Son Dakika

Başkentteki bir mahallede başıboş köpekler, çevre sakinlerini tedirgin ediyor

14.11.2021 10:51
Başkentteki bir mahallede başıboş köpekler, çevre sakinlerini tedirgin ediyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi'nin sakinleri mahallelerindeki başıboş köpeklerin kendilerine saldırdıklarını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi'nin sakinleri mahallelerindeki başıboş köpeklerin kendilerine saldırdıklarını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi. Köpeklerin özellikle sabahları saldırganlaştığını belirten vatandaşlar, korkudan dışarıya çıkamadıklarını ve günlük yaşamlarının aksadığını söyledi.

Yenimahalle'nin Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar civardaki boş arazilerde yaşayan başıboş köpeklerin kendilerine saldırdıklarını ifade etti. Köpeklerin özellikle sabah saatlerinde aşırı saldırganlaştığını ve yaşadıkları korku nedeniyle günlük hayatlarında aksamalar olduklarını söyleyen çevre sakinleri, sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulması için yetkililerden yardım talep etti. Mahalle sakinleri ayrıca, çevredeki başıboş köpek sayısının son zamanlarda daha da arttığını ileri sürdü.

"En az 30-40 tane oluyor"

Köpeklerin sürü halinde saldırdıklarını söyleyen mahalle sakini Gülderen Çoban, "Sabahları çocuklarımız okula giderken çok zorlanıyor. Bir tanesi havladığında köpeklerin hepsi peşinden koşuyor. Çocuklarımız korkuyor. O yüzden köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Öğrenciler giderken korkuyor. Veliler götürdüğünde de bu sefer veliler de korkuyor. Bir tane köpek değil ki en az 30-40 tane oluyor. Ben buraya geldiğimden beri 11 yıl oldu. Her sene daha da artarak devam ediyor bu olay. Daha öncesinde de bir gün çocuk öğretmen yok diye okuldan çıkmış. Onu ısırmıştı. Öğrencilerden biri yemek atarken de elini ısırmıştı. Genelde sabahın erken saatlerinde ve kışın daha saldırgan oluyorlar" dedi.

"Sabahları ve geceleri saldırgan oluyorlar"

Bir diğer mahalleli Mustafa Taha Emekçi ise, "Yaklaşık altı aydır bu mahallede oturuyorum. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak bu mahallede sokak hayvanlarının özellikle sabahları ve geceleri saldırgan oluyor. İki gün önce ileride bir kadına köpekler tarafından saldırı oldu. Baygın bir halde bulundu. Şu an o kadın yoğun bakımda. Ardından bir gün sonra yine bir kadına hayvanların saldırısına uğradı. Biz çocuklarımızı sabahları okula gönderiyoruz, kendimiz de işe gidiyoruz. Buradan otobüs durağı da çok uzak. Biz hayvanları seviyoruz, besliyoruz ancak bu başıboş köpekleri birileri bırakıyor diye ihbarlar duyuyoruz. Bir şekilde yetkililerden el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentteki bir mahallede başıboş köpekler, çevre sakinlerini tedirgin ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentteki bir mahallede başıboş köpekler, çevre sakinlerini tedirgin ediyor - Son Dakika
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