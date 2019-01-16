Başkentteki Fetö Operasyonları
1 saat önce
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 73'ü yakalandı.
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 73'ü yakalandı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında dün haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlükleri ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 jandarma astsubayını gözaltına aldı.
Diğer operasyonda ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 24 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Aynı kapsamda Mali Şube ekiplerince 31 kişiden 9'u gözaltına alındı, 11 şüpheli de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Zanlıların ifadelerinin alınmasına başlandığı, firarilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:08 Kaynak: AA
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