Görenler şaştı kaldı! Başkentteki fırtınada koca koltuk havalandı - Son Dakika
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Görenler şaştı kaldı! Başkentteki fırtınada koca koltuk havalandı

17.05.2023 18:51

Ankara'da etkili olan fırtınada korkunç görüntüler kaydedildi. Fırtınada bir koltuğun uçması görenleri hayrete düşürdü. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Başkentte sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Ankara'nın Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere fırtına ve sağanak yağış kendini gösterdi.

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi. Bazı binaların çatısı uçarken bazı ağaçlar da devrildi.

KOLTUK HAVADA UÇTU

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle bir koltuğun gökyüzünde uçma anı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Muhammet ömür Şahverdi: Donumuza kadar su olduk.. koltuk diğer binaya vurdu Allah'tan kimse yoktu dışarıda Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Fırtına, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görenler şaştı kaldı! Başkentteki fırtınada koca koltuk havalandı - Son Dakika


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