Görenler şaştı kaldı! Başkentteki fırtınada koca koltuk havalandı

Sinan Oğan, kararını açıklamak için manidar bir tarih seçti

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Son videosunda Sinan Oğan'ın "Olmazsa olmaz" şartıyla ilgili mesaj var

Başkentte sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Ankara'nın Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere fırtına ve sağanak yağış kendini gösterdi.

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi. Bazı binaların çatısı uçarken bazı ağaçlar da devrildi.

KOLTUK HAVADA UÇTU

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle bir koltuğun gökyüzünde uçma anı kameraya yansıdı.