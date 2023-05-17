Başkentte sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Ankara'nın Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere fırtına ve sağanak yağış kendini gösterdi.
Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi. Bazı binaların çatısı uçarken bazı ağaçlar da devrildi.
Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle bir koltuğun gökyüzünde uçma anı kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Görenler şaştı kaldı! Başkentteki fırtınada koca koltuk havalandı - Son Dakika