Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek - Son Dakika
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Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek

10.06.2022 11:01

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ : Itri Güzel Sanatlar Lisesi binası Okul bahçesindeki öğrenciler Koridordaki öğrenciler Seramik atölyesi Öğrencilerin yaptığı resimler Korodaki öğrenciler Koronun çalışması Çoksesli Koro Öğretmeni Dilek Biricik ile röportaj Korodaki öğrencilerden Selin Şafak Demir ile...

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ :

Itri Güzel Sanatlar Lisesi binası

Okul bahçesindeki öğrenciler

Koridordaki öğrenciler

Seramik atölyesi

Öğrencilerin yaptığı resimler

Korodaki öğrenciler

Koronun çalışması

Çoksesli Koro Öğretmeni Dilek Biricik ile röportaj

Korodaki öğrencilerden Selin Şafak Demir ile röportaj Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek

Ankara'da resim ve müzik alanında eğitim veren Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan ve birçok festivalde ödül kazanan çoksesli müzik korosu, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Tarihi Salonu'nda düzenlenecek "Korolar Maratonu"nda 6 parça seslendirecek

HARUN KUTBE - Ankara'da resim ve müzik alanında eğitim veren Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan ve birçok festivalde ödüller kazanan çoksesli müzik korosu, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Tarihi Salonu'nda düzenlenecek "Korolar Maratonu"nda sahne alacak.

Öğrencilerine güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ile becerileri kazandırmayı ve bu alanda özgün çalışmalar yapabilen yetenekli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen lisedeki öğrencilerin katılımıyla oluşturulan koro, 12 Haziran'da yer alacağı Korolar Maratonu için provalarına devam ediyor.

"Güzel sanatlar lisesinde öğrenci olmak bir ayrıcalıktır"

Koronun şefliğini yapan Çoksesli Koro Öğretmeni Dilek Biricik, koronun geçen eylül ayında 40 öğrenciden oluşturulduğunu söyledi.

Biricik, her sene farklı parçalar çalıştıklarını ve koro repertuvarını bunlardan seçerek belirlediklerini ifade ederek, "Bu sene de 6 tane parçamız ve toplam 20 dakikalık bir programımız var. Bu koromuzla ilk konserimizi, İzmir'de Türkiye Polifonik Korolar Derneğince düzenlenen festivalde verdik. 12 Haziran'da Koro Kültürü Derneği ve Devlet Çoksesli Korosu tarafından CSO'da düzenlenen Korolar Maratonu'nda sahne alacağız." dedi.

Resim ve müzik alanlarında uğraşmak ya da meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerin güzel sanatlar liselerini tercih etmesi gerektiğini belirten Biricik, "Buradan çıktıktan sonra eğitim fakültelerini rahatlıkla kazanabilirler. Kendi çabaları da bunun için gerekiyor. Güzel sanatlar lisesinde öğrenci olmak bir ayrıcalıktır. Bu okula sınavla giriliyor. Okulun kapandığı hafta yayınlanıyor nasıl bir sınav olacağı ve öğrencilerin hazırlıklı gelmesi gerekiyor. Yetenekli öğrencilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

"Tarihi salonda sahne almak heyecan verici"

Korodaki öğrencilerden Selin Şafak Demir, koroda bulunmanın kulak duyusunun gelişimine katkıda bulunduğunu, piyanolardan ses alarak doğal sesleri yakaladığını ve arkadaşlarıyla ses alışverişi yapabildiği anlattı.

Demir, "Bence en önemlisi takım ruhunu ve disiplin kazanıyoruz. Ne olursa olsun birbirimizin arkasında olmayı öğreniyoruz. Koro ruhunu yaşıyoruz." dedi.

Lisede uygulama ve kültür derslerinin yanı sıra çoksesli koro, piyano ve çalgı gibi derslerin bulunduğu aktaran Demir, CSO Ada Tarihi Salonu'nun büyük bir mirasa sahip olduğunu ve burada sahne alacak olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

"Üniversitede piyano anasanat dalına yerleşmeyi hedefliyorum"

Öğrencilerden Eda Sultan Yıldırım ise 8 yıldır piyano çaldığını, okulda gördüğü eğitimin kendisini geliştirmesine katkı sağladığını anlatarak, "Mesela daha önceden deşifrem gayet kötüyken şimdi aşırı derecede düzeldiğini hem hocam hem de ben fark edebiliyoruz. Teknik anlamda düzelmelerim oldu. Burada gördüğüm eğitimi ben başka bir yerde alamadım ve alabileceğimi de pek sanmıyorum. Öğretmenlerimiz ders saatleri dışında da ek çalışmalar yaptırıyor." dedi.

Yıldırım, daha çok klasik parçalar icra ettiğini ve piyanosunu geliştirerek üniversitede piyano anasanat dalına yerleşmeyi hedeflediğini kaydetti.

Okuldaki çalışmalar yıl sonunda sergileniyor

Okul Müdürü Gazi Barut da liseye resim ve müzik alanındaki yetenek sınavıyla öğrenci alımı yaptıklarını ifade ederek, yeni eğitim-öğretim yılında erkek ve kız pansiyonlarının da faaliyete geçeceğini söyledi.

Okulda kültür derslerinin ardından alan derslerinin başladığını belirten Barut, "Eğer öğrencimiz hayatını resme adayacaksa ya da ben müzikle yürüyeceğim diyorsa bu okulu tercih etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Barut, öğrencileri Ankara'daki resim sergilerine götürdüklerini ve okuldaki resim çalışmalarını bu şekilde zenginleştirdiklerini, ayrıca müzik alanında birçok festivale katıldıklarını kaydetti.

Yıl boyunca yapılan çalışmaların, sergi ve konser şeklinde sanatseverlerin ve velilerin beğenisine sunulduğunu dile getiren Barut, "Ziyaretçilerin hem değerlendirme yapacaklarını hem de zevkli dakikalar geçireceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek
Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek
Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek
Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek

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Gökkuşağı Korosu'ndan Atakumda Unutulmaz Konser Gökkuşağı Korosu'ndan Atakumda Unutulmaz Konser
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek - Son Dakika

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