Başkentteki iki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da Jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen 18 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlılardan 15'i belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Altındağ ilçesinde düzenlen bir başka operasyonda ise 1 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 2 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda mermi ve uyuşturucu içmek için kullanılan 23 aparata el konuldu.

Zanlıların Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.