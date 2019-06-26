Başkentteki kaçak bina belediye ekiplerince yıkıldı

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Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına aylık 38 bin lira kira teklif ettiler

Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.