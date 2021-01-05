Başkentteki kadın cinayeti zanlısı yakalandı - Son Dakika

Başkentteki kadın cinayeti zanlısı yakalandı

05.01.2021 18:23
Başkentteki kadın cinayeti zanlısı yakalandı, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde kendisinden ayrılan kadını tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı yakalandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kendisinden ayrılan kadını tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı yakalandı.

Mamak'ta 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i Mutlu Mahallesi'ndeki evinde vurduktan sonra kaçan G.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Şüpheli G.A, 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i, gittiği evinde tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan Sevgi Tekin, 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tekin'in, 3 yıldır birlikte yaşadığı G.A'dan gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığı ve bu nedenle de uzun süredir tehdit edildiği belirtilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentteki kadın cinayeti zanlısı yakalandı - Son Dakika


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