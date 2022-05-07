Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı

07.05.2022 15:15

Ankara'da bir kadının evinde silahla öldürülmesi olayına karıştıkları ileri sürülen 2 zanlı Kırşehir'in Kaman ilçesinde gözaltına alındı.

Ankara'da bir kadının evinde silahla öldürülmesi olayına karıştıkları ileri sürülen 2 zanlı Kırşehir'in Kaman ilçesinde gözaltına alındı.

Sultan Irmak'ın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki evinde 3 Mayıs'ta başından tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları öne sürülen 2 şüphelinin Kaman'da olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince ilçe merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan B.E.T. ve Y.C.K, Ankara'ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına almıştı.

Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı
Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı
Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı
Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı
Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı
Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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