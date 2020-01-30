Başkentteki kafe işletmecisi, bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Başkentte kafe işletmeciliği yapan Muzaffer Mehmet Akgeyik, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bir günlük kazancını AFAD aracılığıyla bölgedeki depremzedelere gönderdi.

Akgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlettiği kafenin bir günlük kazancını depremzedelere göndermeye karar verdiğini belirterek, "Böyle günlerde birlik olup depremden etkilenenlere destek vermemiz lazım." dedi.

Müşterilerinin bu kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Akgeyik, şahsi olarak katkı sağlamak isteyenlerin de bağışlarını dahil ettiğini belirtti.

Akgeyik, bölgeye yardım göndermek isteyenler için açılan AFAD hesabına parayı yatırdıklarını söyledi.

Depremzedelerin bölgedeki soğuk hava koşullarıyla mücadele etmek durumunda kaldığına işaret eden Akgeyik, mağdur vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.